Resmi Gazete bugün I Hangi atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Nisan Salı 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Nisan Salı 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 11 Nisan Salı 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği –– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) –– Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) –– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife –– Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri