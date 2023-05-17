Resmi Gazete bugün I Hangi kararlar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Mayıs Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Mayıs 2023 Çarşamba tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 17 Mayıs Çarşamba 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/11) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 Tarihli ve E: 2018/87, K: 2022/137 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2018/27450 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri