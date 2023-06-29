Resmi Gazete bugün I Hangi kararlar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 29 Haziran Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 29 Haziran Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 29 Haziran Perşembe 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:10)"uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamaktadır.