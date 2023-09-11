Resmi Gazete bugün I Hangi kararlar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Eylül 2023 Pazartesi tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Eylül Pazartesi 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 11 Eylül 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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