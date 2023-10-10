Resmi Gazete bugün II O kararlar duyuruldu! Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 10 Ekim 2023 Salı tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete kararları!

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 10 Ekim Salı 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 10 Ekim 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞLER –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/27) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/28) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2019/111, K: 2023/63 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 25/7/2023 Tarihli ve 2023/18536 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2023 Tarihli ve 2019/5680 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri