RESMİ GAZETE KARARLARI I Bugün hangi karar ve atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 6 Mayıs Cumartesi 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 6 Mayıs Cumartesi 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 6 Mayıs Cumartesi 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Olağanüstü Hal Kapsamında Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlar Hakkında Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 146)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın Yeşilyurt Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7225)

–– Gaziantep İli, Nurdağı İlçesinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın Nurdağı Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7226)

–– Gaziantep İli, İslahiye İlçesinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın İslahiye Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7227)

–– Hatay İli, Kırıkhan İlçesinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın Hatay Kırıkhan (Roketsan) Sanayi Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7228)

–– Sakarya İli, Akyazı ve Karapürçek İlçelerinde Bulunan Sınırları Gösterilen Alanın ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sakarya Özel Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7229)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7230)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/269, 270, 271)

YÖNETMELİKLER

–– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Obezite Merkezleri ve Obezite Cerrahi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

–– Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik

–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2023/29)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri