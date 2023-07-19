RESMİ GAZETE KARARLARI I Bugün hangi karar ve atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 19 Temmuz Çarşamba 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları.

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 19 Temmuz Çarşamba 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 19 Temmuz Çarşamba 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7391) YÖNETMELİKLER –– İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/51, K: 2023/48 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2023 Tarihli ve E: 2023/4 (Değişik İşler), K: 2023/1 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/24, K: 2023/91 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/4/2023 Tarihli ve 2019/7923 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 Tarihli ve 2017/37627 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 29/3/2023 Tarihli ve 2019/10203 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2023 Tarihli ve 2018/24394 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2019/476 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2023 Tarihli ve 2020/1329 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 23/5/2023 Tarihli ve 2019/33087 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri