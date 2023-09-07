RESMİ GAZETE KARARLARI I Bugün hangi karar ve atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Eylül 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7 Eylül Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 7 Eylül 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞ –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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