RESMİ GAZETE KARARLARI I Bugün hangi karar ve atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 18 Nisan Salı 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 18 Nisan Salı 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 18 Nisan Salı 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2023/218)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

–– Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028) ile İlgili 2023/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri