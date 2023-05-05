RESMİ GAZETE KARARLARI I Bugün hangi karar ve atamalar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Mayıs Cuma 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Mayıs Cuma 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 5 Mayıs Cuma 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. İhale ve Alım Yönetmeliği –– Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği TEBLİĞ –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 191) KURUL KARARLARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 11827 Sayılı Kararı –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 11835 Sayılı Kararı –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04/05/2023 Tarihli ve 10594 Sayılı Kararı YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 25/1/2023 Tarihli ve E: 2022/97, K: 2023/13 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/26955 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihli ve 2017/20526 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 Tarihli ve 2019/33281 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2016/5002 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 Tarihli ve 2019/19160 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2019/8391 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2023 Tarihli ve 2020/23006 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar