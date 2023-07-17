Resmi Gazete'de bugün (17 Temmuz 2023 Resmi Gazete kararları) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 17 Temmuz Pazartesi 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları.

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Temmuz Pazartesi 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 17 Temmuz Pazartesi 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

ÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Ege Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gazi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Akıllı Şebekeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstinye Üniversitesi Uçucu Yağ ve Koku Duyusu Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri