Resmi Gazete'de bugün (28.09.2023) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 28 Eylül 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

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Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 28 Eylül Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 28 Eylül 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/12)

–– Nargilelik Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/13)

–– Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/14)

–– Pipoluk Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (No: 2023/15)

–– Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/23)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/34)

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

–– İşte Pay Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

–– Papara Elektronik Para A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 Tarihli ve E: 2021/115, K: 2023/133 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/24047 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri