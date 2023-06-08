Resmi Gazete'de bugün (7 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazete) Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 8 Haziran Perşembe 2023 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 8 Haziran Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 8 Haziran Perşembe 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1372 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Başkanlar Kurulunun 2023/3 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar