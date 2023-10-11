Resmi Gazete'de bugün! Hangi kararlar yer aldı? Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 11 Ekim 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete kararları!

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 11 Ekim Çarşamba 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 11 Ekim 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Ankara Üniversitesi Dopingle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞ –– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 22/6/2023 Tarihli ve E: 2020/79, K: 2023/113 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/29020 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2023 Tarihli ve 2019/38575 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 20/6/2023 Tarihli ve 2020/22907 Başvuru Numaralı Kararı İLÂN BÖLÜMÜ a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri