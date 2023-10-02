Resmi Gazete'nin yeni kararları belli oldu! (2.10.2023) Türkiye en için önemli yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 2 Ekim 2023 Pazarresi tarihli Resmi Gazete gece saatlerinde yayınlandı. İşte Resmi Gazete'nin son kararları...

ensonhaber.com Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor... Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de her gün yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2 Ekim Pazartesi 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu. Peki, 2 Ekim 2023 Resmi Gazete sayısında neler var? YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2023 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi İLÂN BÖLÜMÜ a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri