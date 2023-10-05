Resmi Gazete'nin yeni kararları yayınlandı! Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Ekim 2023 Perşembe tarihli Resmi Gazete yayınlandı. İşte Resmi Gazete kararları!

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Resmi Gazete'nin yeni çıkan sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Ekim Perşembe 2023 tarihli ve 31911 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları da belli oldu.

Peki, 5 Ekim 2023 Resmi Gazete sayısında neler var?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7687)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7688)

YÖNETMELİK

–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1)

–– TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’ye Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri