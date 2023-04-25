Ronaldo'ya şok üstüne şok! Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası kabusa döndü..

Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo zor zamanlardan geçiyor.
Sezon başında Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla çıktığı 11 maçta 11 gole imza attı.
Al Nassr dün oynadığı Suudi Arabistan Kral Kupası Yarı Final maçında Al Wahda'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçta Al Nassr rakibine mağlup olarak kupadan elendi.
Maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Cristiano Ronaldo sosyal medyada gündeme oturdu.
Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun takıma transfer olmasından sonra 3 kupadan elendi ve ligde liderliği kaptırdı.
Ronaldo transferinden sonra Al Nassr:
- Riyad Süper Kupası'ndan elendi.
- Suudi Süper Kupası'ndan elendi.
- Suudi Kral Kupası'ndan elendi.
-Suudi Arabistan Ligi'nde liderliği kaybetti.