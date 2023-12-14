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Saatler geri alınıyor mu? Bakanlıktan kış saati açıklaması geldi…

Saatler geri alınıyor mu? Bakanlıktan kış saati açıklaması geldi… Türkiye’nin bir süredir beklediği kış saati uygulamasıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Kış saati uygulamasına geçilecek mi?