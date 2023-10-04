Saatlerce sürecek! İzmir'de büyük su kesintisi! 4 Ekim İzmir su kesinti listesi.. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. İşte 4 Ekim Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler..

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) yapılan açıklamayla İzmir'de su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu.

Vatandaşlar İzmir'de yaşanacak su kesintilerini öğrenmek için İZSU'nun resmi sitesini ziyaret ediyor.

Yaşanacak su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyenler hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını yakından takip ediyor.

Peki, 4 Ekim Salı günü İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İşte İzmir su kesinti listesi..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI