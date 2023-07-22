Saç beyazlamasını önlüyor! İbn-i Sina'nın binlerce yıllık mucizevi reçetesi.. Saç beyazlamasından bıkanlar İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını önleyen binlerce yıllık reçetesi ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. İşte o mucizevi reçete..

Saç sorunları arasında en çok rahatsızlık veren konulardan birisi şüphesiz saç beyazlamasıdır.

Herkesin ortak sorunu olan saç beyazlamasına İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçetesiyle son verebilirsiniz.

İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri sayesinde bu sorunla baş edebilirsiniz.

İşte İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engelleyen 6 farklı yağ çeşidi..

Karasakız

Trakya bölgesinde yetişen karasakız bir üzüm türüdür. İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri arasında yer almaktadır.

Sıcak yağlar (katran)

Katran ülkemizin birçok noktasında yetişen bir bitkidir. Doğanın mucizelerinden olan katran bitkisi ile saç beyazlamasını önleyebilirsiniz.

Keçiboynuzu yağı

Keçiboynuzu besleyici değerleri oldukça yüksek bir besindir. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler besleyici özelliğe sahiptir. İbn-i Sina'nın reçetesine göre keçiboynuzu yağı saç beyazlamasını önlemektedir.

Çörek otu yağı

Mutfaklarımızda sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının birçok faydası bulunmaktadır. Çörek otu ve çörek otu yağına ilgi hergün artarak devam etmektedir.

Ban otu yağı

Ban otu yağı hem saç çıkarma konusunda hem de saç beyazlamasını önleme konusunda etkili bir besindir..

Yabani zeytinyağı

Delice zeytinyağı güçsüz saç köklerinin güçlenmesini sağlamasıyla bilinir. Saç beyazlamasını önlemek için kullanılabilir.