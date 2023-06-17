Saç dökülmesini önlemenin yolları nelerdir? Islak saçı taramak saç dökülmesine sebep olur mu? Saç dökülmesi oldukça sık görülen ve rahatsız eden bir durumdur. Bu durumu yaşayan kişiler ıslak saçı taramak saç dökülmesine yol açar mı sorusuna yanıt arıyor. İşte bu sorunun yanıtı..

Birçok kişinin ortak sorunu olan saç dökülmesi hakkında birçok farklı yorum yapılmaktadır. Saç dökülmesine yol açan etkenler kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

Gün içerisinde yaptığımız bazı şeyler saçlarımızın dökülmesine yol açabiliyor.

Genellikle duştan sonra saçlarımız ıslakken taradığımız zaman saçın daha fazla döküldüğüne tanıklık ederiz.

Peki, ıslak saçı taramak saç dökülmesine yol açar mı? Saç dökülmesini önlemek için nasıl bir yol izlenir?

Islak saçı taramak saç dökülmesine yol açar mı?

Saç dökülmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Saç dökülmesine sebep olan en önemli etkenler, genetik faktörler, vitamin eksiklikleri ve tıbbi durumlardır.

Bu sebeple ıslak saçı taramanın saç dökülmesine neden olduğu pek düşünülmez. Aşırı sıcak su yada temiz olmayan su ile saç yıkamak da saç dökülmesine sebep olur.

Saç dökülmesi, saç büyüme sürecinin bir parçası olarak meydana gelen doğal bir süreç olarak tanımlanmaktadır.

Yapılan araştırmalar bir kişinin günde yaklaşık 50 ile 100 saç teli kaybettiğini ortaya çıkardı. Bundan dolayı saç dökülmesi yaşadığınızda moralinizi bozmamanız tavsiye edilir.

Fakat çok miktarda saç dökülmesi yaşadığınızı düşünüyorsanız bunun sebebi nedeni stres, hormonal bozukluklar ve tıbbi durumlardır.

Saç dökülmesi nasıl önlenir?

Erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesinin başlıca sebebi genetik etkenlerdir. Saç dökülmesini önlemek için beslenme biçiminizi değiştirerrk düzenli beslenmeniz gerekir.

Perma, fön, saç düzleştirme işlemlerden kaçınmaya özen gösterin. Bu süreçte saç kurutma makinesi kullanmamaya özen gösterin.