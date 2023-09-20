Saçacak yer arayın! Emekli maaşları 2024'e girmeden fırlayacak... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarında Ocak ayında yapılacak zam oranıyla ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, emekli maaşında yüzdelik orana işaret etti.

ensonhaber.com Enflasyon ve hayat pahalılığı kapsamında "maaşlara zam" beklentisi de artıyor. Memur ve emekli vatandaşlar, yapılacak olan zam oranlarına dair detayları araştırıyor. Masada birçok formül var iken, öncelik Meclis'in açılması. 1 Ekim'den itibaren zam konusu masaya yatırılacak ve vatandaşı memnun edecek sonuçlar alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Emekli maaşlarına zamma dair 3 formül gündemde; Seyyanen zam, en düşük maaşa zam ve oransal artış. Bakanlık kadrosunda değerlendirip Kabine'ye sunulacak olan zam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Zam yolda Kulislerdeki tahminlere göre ise, emeklilere seyyanen zam öngörülüyor. Bu kapsamda 2024 yılına girmeden emekliler maaşlarında artış yaşayacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la bir araya geldiği görüşmeyi aktardı. Selvi, seyyanen zam olacağını belirterek, "İzlenimim emekli zammının yeni yıla bırakılmadan emeklilere yansıtılacağı yönünde" dedi.

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