Sadece Bursalılar biliyor! Pişirirken ekleyin, irmik helvası asla dağılmıyor İrmik helvası yapmak herkesin bildiği bir tatlı ama doğru yapıldığında! Helvanın dağılmaması ve mükemmel kıvamda olması için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var. Bu yöntemle helva asla dağılmıyor.

Haber Merkezi

Geleneksel Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan helva, özellikle Bursa mutfağında kendine özgü bir tat ve yapım tarzı ile öne çıkıyor.

Ancak, bazen helva yaparken karşılaşılan hatalar sonucu tatlının kıvamı istediğimiz gibi olmayabiliyor ve helva dağılabiliyor.

İrmik helvası hazırlarken bu püf noktalara dikkat ederek, mükemmel bir kıvamda ve lezzette helva yapabilirsiniz.

İşte lezzetli bir irmik helvası hazırlamanın sırları:

Malzemeler;

· 2 yemek kaşığı tereyağı

· 2 su bardağı irmik

· 1.5 su bardağı şeker

· 2 su bardağı su

Yapılışı;

Tereyağı tavada eritin ve üzerine irmiği ekleyin. Orta büyüklükte bir tencerede sürekli karıştırarak 3 dakika boyunca kavurun.

Ardından ateşi kısıp 3 dakika daha kavurun. İrmik bu süre içinde kahverengi olmaya başlayacaktır.

Kavrulan irmiğin üzerine şekeri ekleyin ve 4 dakika daha kavurun. Sürekli karıştırmayı ihmal etmeyin.

Kavrulan karışımın üzerine suyu ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın. Ardından altını kapatıp dinlenmeye bırakabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun!