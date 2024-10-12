Sadece takımla kalmadı! Galatasaray’ın file bekçisi sokak aldı ortalık karıştı...

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Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera geçtiğimiz günlerde Uruguay 3. Ligi’nden satın aldığı Sprotivo Bella ile gündeme gelmişti.

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulüp almasının ardından ülkesinden sokak aldığına dair çıkan haberler şaşkına çevirdi.

Galatasaray’ın file bekçisi Muslera, memleketi Uruguay'da 266 bin dolara sokak satın almasının ardından 12 bin Uruguaylı bölge halkı yaşanan olaya tepki göstererek imza toplaması sosyal medyada dikkat çekti.

HEM TAKIM HEM SOKAK!

Bölge halkının imza toplayarak tepki vermesinin ardından söz konusu satın alma hakkında belediyenin onayıyla gerçekleştirildiği ve Belediye Başkanı Alexandro Infante tarafından, Muslera'nın Maldonado'da yaşayan ve yatırım yapan bir vatandaş olduğunu belirtildi. Ayrıca yapılan satışın yalnızca ünlü bir isimle ilgili olmadığının da altı çizildi.

Muhalefet partisinin temsilcisi Jorge Pieri konuy ilişkin yaptığı açıklamada, Muslera’nın talebinin hızlı bir şekilde ele alındığını söyleyen Pieri, bu aceleci sürecin derinlemesine bir inceleme yapılmasına olanak tanımadığını ifade ederek, durumu "yeterince gerekçelendirilmediğini" belitti.