Zeki silkeyen test! 10 saniyede 3 farkı bulun, IQ şov yapın... Görsel zekasını test etmek isteyenleri böyle alalım! Bu resimdeki 3 farkı 10 saniyede bulanların yüksek IQ'lu insanlar olduğu ortaya çıkıyor.

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Farkı bulma oyunu, ilk bakışta aynı gibi görünen ancak birbirinden farklı iki resimden oluşur. Zekanızı ortaya koymak için ki resim arasındaki tüm farkları bulmanız gerekir.

Bu farklılıklar renk, şekil veya konumdaki hafif değişikliklerden, farklı nesneler gibi daha belirgin değişikliklere kadar değişebilir.

Bu aktiviteyi denemenin en iyi yanı, detaylara olan dikkatinizi ve görsel algı becerilerinizi geliştirmesidir.

Aynı zamanda beyni ve gözleri harekete geçirerek beyin sağlığını artırır, böylece beyin için iyi bir egzersiz sağlar ve konsantrasyonu ve zihinsel uyanıklığı artırır.

Detaylara olan dikkatinizin ne kadar keskin olduğunu test etmeye hazır mısınız?

İki scooter arasındaki 3 farkı bulun...10 saniyeniz var!

İlk bakışta iki resmin neredeyse aynı olduğunu hissedebilirsiniz.

Ancak dikkatli olmaya başladığınızda her iki görüntünün de birbirinden biraz farklı olduğunu görebilirsiniz.

Bulamadınız mı?

İşte aradaki farklar...