Sağlığa bindir fayda sağlıyor! Kilosu 220 liraya kadar çıkıyor; kurusunu satan köşeyi dönüyor

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Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan ve sağlığa olan eşsiz faydaları ile sıklıkla tüketilen cennet hurması diğer bir adıyla Trabzon hurması hasadı tamamlanırken tazesi kadar kurusuyla da tezgahlardaki yerini alıyor.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan cennet hurması hemen herkes tarafından severek tüketilirken tazesi 20 TL’den alıcı bulurken kurusu da oldukça rağbet görüyor.

Hasat sezonuyla birlikte bahçeden toplanan meyveler kabukları dikey bir şekilde soyularak bu iş için geliştirilen özel seralarda tellere asılarak kurutulma işlemine geçiliyor.

Yaklaşık 40 günde kuruyan meyvelerin, 5-7 kilogramından 1 kilogram kuru ürün elde ediliyor.

KURUSUNU SATAN KÖŞEYİ DÖNÜYOR!

Sağlık açısından sayısız faydaları ile bilinen cennet hurmasının tazesinin kilogramı 20 liradan satılırken kurusu, kilogramı 200 ila 220 liradan alıcı buluyor.

Kurutulması sayesinde raf ömrü de uzayan cennet hurması iç pazarın yanı sıra ihracatı da yapılan meyveler arasında yer alıyor.