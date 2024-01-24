Sağlık Bakanlığı duyurdu! İlaç raporları hakkında yeni düzenleme... İlaçlarını raporlu olarak kullanan birçok vatandaş için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir karar geldi. İlaç raporları süresinde değişiklik yapıldı. İşte detaylar…

ensonhaber.com

Son günlerde artan koronavirüs salgını nedeniyle hastaneler oldukça yoğun oluyor. Bu süreçte kronik hastalar için Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir karar alındı.

İlaçlarını raporlu kullanan hastaların ilaç teminini kolaylaştırmak için yapılan düzenleme ile hastanelerde oluşan kalabalığın ve böylelikle hastane ortamından kaynaklı bulaş riskinin de azaltılması sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından atılan bu adım Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş durumda.

Hastalar için kolaylık…

Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalar için kolaylık sağlamak amacıyla alınan bu karara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, salgın sürecinin başlangıcından bu yana ve sonunda tüm periyodik raporlarla birlikte çeşitli önlemler önerisinde bulundu.

Süresi dolan ve 01.01.2020 tarihi sonrası yenilenmeyen sağlık sertifikalarına ilişkin rapor 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacağı duyurulmuştur. Henüz yenilenmeyen/uzatılması gereken raporların önemli düzeyde kalması ve sağlık hizmeti sunucularının yenileme, raporlama ve önceliklendirme talepleri nedeniyle karşılaştığı yoğunluğun azaltılması Mevsimsel koşullar nedeniyle artan sağlık hizmetlerine olan talebin karşılanması gerekli görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Son tarih artık 30 Haziran 2024

Ayrıca Bakanlık ilaç raporlarının tarihlerinde uzatma kararı alınması hakkında ise, “1 Ocak 2020 tarihinden sonra sağlık belgesi süresi dolan ve yeniden düzenlenmeyen kişilerin raporları 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sayılmaya devam edecektir.

Her türlü ön rapora, yenileme raporuna ve rapora yapılan itirazlara yasal süre içerisinde yanıt vermektir. Engelliliğin tespiti ve vergi indirimi amacıyla kuruluşların ihtiyaç duyduğu engelli raporlama ve izleme prosedürlerine devam edilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir." İfadelerine değindi.