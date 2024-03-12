Sahurda 2 dilim ananas yiyin, bakın neler oluyor izleyin… Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur için sağlıklı sofralar kurulmak istenir. Sahur sofranıza ekleyeceğiniz 2 dilim ananas ertesi gün oluşabilecek sağlık sorunlarını bertaraf etmenize yardımcı olacak. İşte, sahurda ananas yemenin faydaları…

ensonhaber.com

Sağlıklı iftar ve sahur sofraları kurmak için araştırmalar tüm hızıyla başlamışken sahur sofranızda ananası sağlığa olan etkileri ile baş köşeye yerleştireceksiniz.

Uzun süreli oruç tutma sonucunda yaşanabilecek sağlık sorunlarıyla savaşan ananas vazgeçilmeziniz olacak.

Ananas içeriğinde yüksek oranda kalsiyum ve A vitamini barındırır. Ayrıca lif bakımından da oldukça zengin olan ananas, sindirimi kolaylaştırıcı etkileri sebebiyle sıkça tercih edilen tropik meyveler arasında yer alır.

Ramazan ayının önemli öğünlerinden olan sahurda ise uzmanlar tarafından ananas tüketilmesi sıkça önerilir.

Sahurda yenen ananasın faydaları…

Sahurda tüketilecek ananasın faydaları arasında ilk sırada, C vitamini bakımından zengin olan meyveden sahurda sadece iki dilim tüketmek ertesi gün vücudun virüslere karşı daha dirençli olmasını desteklemesi gelir.

Ananas özellikle de açlık ve susuzluğa bağlı oluşan ağız kokusu probleminin önüne geçici etkiler sunar. Ayrıca, mide asidine karıştığından ağza gelen nefesin kötü kokma sorununu da ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra ağız içindeki enfeksiyonu azaltır. Dil üzerinde besin atıklarının neden olduğu kokuyu önler.

Vücudun kan basıncını dengeleyerek ertesi gün için yaşanma ihtimali olan yüksek tansiyonun riskini azaltır. Kan akışını düzenler.

Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunan ananası oruçluyken sindirim sorunu yaşamak istemeyenler için önemli yararlar sunacaktır.

İçerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırarak Ramazan boyunca kolayca kilo vermeyi destekler ve olan kiloyu korumada da yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırarak vücuda sağlıklı besinlerin emilimini destekler.