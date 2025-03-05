Sahurda bunlardan yiyen iftara kadar açlık nedir bilmiyor! İşte, en çok tutan 7 besin

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Ramazan ayının en önemli öğünü olan sahur, gün boyunca enerjik ve tok kalmanın anahtarı! Ancak, yanlış besin tercihleri erken acıkmaya, susuzluk hissine ve halsizliğe neden olabilir. Peki, sahurda nasıl beslenmeli?

Uzmanlara göre, doğru seçimler yapanlar gün boyunca açlık hissetmezken, yanlış beslenenler iftara kadar zor anlar yaşayabiliyor.

Sahurda dikkat edilmesi gereken altın kurallar sayesinde, gün boyu tok ve dinç kalabilir, açlık krizlerinden kaçınabilmeniz için tüketmeniz gereken besinler sıralandı.

Uzun süre tok tuttuğu kanıtlanan bu yiyecekler sahurdan iftara kadar açlık hissetmeden rahatlıkla oruç tutmanızı sağlayacak.

BU 7 BESİN İLE SAHUR YAPAN RAHAT EDİYOR

1-Yumurta: Yüksek Protein Kaynağı

Neredeyse çoğu sahur sofrasının vazgeçilmezi olan yumurta, kaliteli protein içeriği sayesinde, uzun süreler midenizi dolu hissetmenize yardım olur.

Proteinin sindirimi uzun süren bir besin olduğu için kan şekerinizi dengede tutarak, acıkma sürenizi uzatır. Ramazan ayı boyunca sahurda ne yerseniz yiyin yine de öğlen olmadan acıkıyorsanız, sahurda haşlanmış yumurta ya da omleti menünüze mutlaka dahil etmelisiniz.

2- Tam Tahıllı Besinler: Lif Açısından Zengin

Sahurda en çok tok tutan besinlerden bir diğeri tam tahıllı besinlerdir. Tam tahıllı besinler, lif açısından zengin olduğu için sindirimi yavaşlatarak açlık hissini geciktirir.

Aynı zamanda kan şekerini de düzenleyerek, ani yükselmelerini engeller. Bu da gün boyu enerji seviyelerinin stabil kalmasına yardımcı olur. Ramazanda gün boyu tok kalmak için sahurda yulaf ezmesi, tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmek tercih edebilirsiniz.

3- Lor Peyniri: Düşük Yağ, Yüksek Protein

Birçok kişinin severek tükettiği lor peyniri, düşük yağ içeren ancak yüksek protein barındıran bir besindir. Protein açısından zengin olması, onun uzun süre tokluk sağlamasına neden olur. Kalsiyum ve diğer besin ögeleri açısından da zengin olan lor peyniri, sahurda tüketildiğinde, gün boyu su ihtiyacınızı da karşılayabilir.

4- Yoğurt ve Kefir: Sindirimi Kolaylaştırır

Sahurda tok tutan besinler arasında yoğurt ve kefir de büyük öneme sahiptir. Bu iki besin, probiyotik özellikleri ile sindirim sistemini desteklerken, içeriğindeki yüksek protein sayesinde gün boyu tokluk sağlar. Sahurda tüketeceğiniz bir kase yoğurt ya da bir bardak kefir, gün içerisinde açlık hissinizi bastırır ve gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olur.

5- Sebzeler: Su İçeriği Yüksek, Düşük Kalorili

Sebzeler, su içeriği yüksek ve kalorisi düşük besinlerdir. Özellikle sağlıklı beslenme programlarında sıklıkla yer verilen bu besinler, sahurda tüketildiğinde hem uzun süre tokluk hissi yaratır hem de gün boyu susuzluk çekmenizi engeller. Bu yüzden sahurda salatalık, semizotu, maydanoz gibi sebzelerle hazırlanmış bir salata tüketerek, orucunuzu zorlanmadan tutabilirsiniz.

6- Muz: Zengin Potasyum İçeriğiyle Sindirimi Destekler

Muz, yüksek lif içeriği ve potasyum açısından zengin olması sebebiyle sahurda tercih edilebilecek tok tutan besinlerden bir diğeridir. Sahurda tüketilen bir adet muz, açlık hissinizi engelleyerek uzun süre tok kalmanızı ve gün boyu enerji seviyelerinizi korumanızı sağlar.

7- Kuruyemişler: Sağlıklı Yağ ve Protein Kaynağı

Sahurda tok tutan besinlerden sonuncusu kuruyemişlerdir. Kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve protein içerikleri sayesinde açlık hissinizi bastırarak, gün boyu tok kalmanızı sağlar. Sahurda kontrollü bir şekilde tüketilen kuruyemişler, gün boyu enerjik ve tok kalmanıza yardımcı olur.