Sahurda ondan bir bardak için, susuzluk nedir unutun… İftara kadar olan sürede en çok zorlanılan nokta susuzluktur. Sahurda yenilen ve içilenlere özellikle dikkat edilmesi gereklidir ki susuzluk problemi iftar saatine kadar zorlayıcı bir hal almasın. İşte, sahurda içeceğiniz bir bardak ile iftara kadar susuzluk nedir bilmeyeceksiniz.

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte özellikle sahurda tok tutacak ve iftar zamanı gelene kadar susatmayacak besinlerin araştırılmaya başlandı.

Oruçlu olunan süre boyunca vücudumuzun özelliklede ihtiyacı olan temel gereksinim ise sudur.

Yemek yeme ihtiyacına nazaran susuzluk ile baş etmek oldukça zorlayıcı olabilir. Ancak öyle besinler ve içecekler vardır ki bu susuzluk problemi ile baş etmenizi sağlayarak iftara kadar rahat bir şekilde oruç tutmanıza olanak sağlayacak.

Sahurda içeceğiniz bir bardak onunla birlikte oruç tuttuğunuz süre boyunca susuzluk sorununu bertaraf edeceksiniz.

Her sahurda 1 bardak…

Sahur vakitlerinde susuzluk için tüketebileceğiniz birçok alternatif içecek bulunur. Bu alternatifler arasında yer alan ayran ile iftar vaktine kadar susuzluk sıkıntısını ortadan kaldıracak ve rahat bir şekilde oruç tutabileceksiniz.

Susuzluk çekmemenizi sağlayan ayran, içerdiği laktik asit sayesinde sinir sistemini yenileyici özellikler taşıdığından sahur sonrası rahat bir uyku çekmenize de yardımcı olacak. Bu sayede güne daha dinç başlamanızı ve verimli bir gün geçirmenizi sağlayacak.

Ayrıca, sindirim sistemini destekleyici olduğu da bilinen ayran mide ve bağırsak fonksiyonlarınızı güçlendirerek sahurda yediklerinizi rahatlıkla sindirmenizi sağlayacak.