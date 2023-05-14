Sakarya 2023 seçim sonuçları! Sakarya'da kim kazandı? İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları İllere göre seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar, "Sakarya oy oranı" hakkında araştırma yapıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Sakarya sonuçları haberimizde...

İllere göre seçim sonuçları, gündemin merak edilen konusu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yer alıyor. Seçim sonuçları için ise gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda... Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Sakarya için seçim haberimizde yer alacak. Peki, Sakarya seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Sakarya sonuçları 2023! Sakarya 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Sakarya oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.