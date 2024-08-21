Sakaryaspor - Amedspor maçının tarihi ve stadyumu değişti! İşte maçın bilgileri... 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor - Amedspor maçının yeri ve zamanı değişti. İşte, Sakaryaspor - Amedspor maçının detayları...

Editör: Salih Demirgan

Trendyol 1. Lig 3. Haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynanması planlanan Sakaryaspor ile Amedspor arasındaki karşılaşmanın tarihi ve stadyumu değiştirildi.

Pazar günü saat 19.15'te oynanması gereken Sakaryaspor-Amed Sportif maçının yeni tarihi ve yeri belli oldu.

Futbolseverler Sakaryaspor ile Amedspor arasında oynanacak maçın ne zaman ve nerede oynanacağını öğrenmek istiyor.

Sakaryaspor ve Amedspor, Trendyol 1. Lig'in ilk iki haftasında galibiyet alamadı.

Sakaryaspor çıktığı 2 maçta 2 puan alırken Amedspor ise 2 maçta 1 puan topladı.

Sakaryaspor - Amedspor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte Sakaryaspor - Amedspor maçının bilgileri...

Sakaryaspor - Amedspor maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadyumunda oynanacak.