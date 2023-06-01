Sakın tekrarlamayın! Besin değil zehir oluyor... Önceki günlerden kalan bazı yemekler tekrar ısıtıp tüketildiğinde besin değil zehir olabiliyor...

Bazen kolaylık olsun diye yemekleri fazladan yapar dolaba koyarız.

Bazen de ziyan olmasın diye ertesi günler tüketiriz.

Dolaptan çıkartıp ısıttığımızda daha pratik bir yolmuş gibi gelir. Ancak bazı yiyecekler için durum öyle değil.

Bazı yemekler hazırlandıktan hemen sonra yenmelidir. Tekrar ısıtmak için buzdolabında veya derin dondurucuda saklamak sağlığınıza zarar verebilir.

Değişen lezzetlerine ek olarak, besinlerini kaybederler ve bazı durumlarda zehirli hale gelebilirler.

Yiyeceğiniz kadar pişirin

Tavuk yeniden ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinlere sahiptir.

Haşlanmış ya da pişmiş bir yumurta tekrar ısıtıldığında zehirli bir etki yaratır ve sindirim sistemini bozar.

Ispanak yeniden ısıtıldığında içerisindeki nitrat parçalanıp nitrite dönüşür. Nitrit ise kandaki oksijen seviyesini etkiler. Ispanağı tekrar ısıtırsanız gıda zehirlenmesine neden olabilir.