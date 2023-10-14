Saksılarınıza biraz süt dökün, bakın neler oluyor Bitkilerinizi biraz süt ile beslemenin faydalarını duyunca şoke olacaksınız. Bakın saksı diplerine süt vermek ne işe yarıyor...

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Ev ortamını güzelleştirmek için saksı bitkileri beslenebilir. Ancak bitkiler özellikle saksıdayken özenli bir bakım ister.

Bitkileri sadece su ile besleyeceğinizi sananlar, aslında yanılıyor.

İhtiyacına göre su ve çeşitli ürünlerle desteklenen bitkiler için bazı püf noktalar da vardır.

Özellikle süt, bu konuda yardımınıza koşacaktır.

İnsan ve hayvan sağlığı için besleyici olan süt, bitkiler için de birçok açıdan faydalıdır.

Sütün bitkilere faydası

Süt, içerisindeki kalsiyum sayesinde tıpkı insanlar için olduğu gibi bitkiler içinde koruyucu ve besleyicidir.

Bahçe ve bitkilerinize düzenli olarak yağlı süt verirseniz kene, fidan biti ve yaprak biti gibi böceklerden kurtulabilirsiniz.

Bitkinizin çürümesini veya küflenmesini engellemek istiyorsanız sütü biraz sulandırarak bitki yüzeyine sıkabilirsiniz.

Süt, bitkiler için faydalı bir gübre kaynağı olmasına rağmen, sütün bitki yapraklarına dökülmesi tavsiye edilmez. Sütü bitkilerin dibine dökmek daha sağlıklı bir seçenektir.