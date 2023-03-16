Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek finalistler.. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan son 8 takım belli oldu. Peki çeyrek final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte kura tarihi..

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finalistler belli oldu. Çeyrek finale kalan takımların belli olmasının ardından kura çekimi hakkında aramalar hız kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar Benfica, Chelsea, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City, Napoli, Milan ve Inter oldu. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi hakkında internette arama yapmaya başladı. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen o tarih.. Kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi 17 Mart 2023 Cuma (yarın) günü yapılacak.