Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı 2. ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş maçları ise bir hafta sonra oynanacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz'da, Play-Off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Futbolseverler yarın yapılacak kura çekiminde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakipleri kimler? İşte yanıtı.. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri Galatasaray 2. ön eleme turunda Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek. Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra oynanacak. Galatasaray, 2. ön eleme turunu geçmesi halinde Sparta Prag, AEK, Molde, Sheriff, Ludogorets, BATE Borisov takımlarından biri ile eşleşecek.