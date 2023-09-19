Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç şifresiz yayınlanacak! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? Şampiyonlar Ligi'nde 2023/2024 sezonu grup maçları bugün başlıyor. Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar..

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor.

Futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı hakkında aramalar hız kazandı.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray yarın akşam sahasında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Galatasaray - Kopenhag maçı ve diğer Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanalları araştırmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu olan Acun Medya bugün başlayacak olan Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçı şifresiz olarak yayınlama kararı aldı. Maçlar TV8,5 kanalından yayınlanacak.

Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak? Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda mı? İşte detaylar..

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar

19 Eylül Salı

19.45 Young Boys-Leipzig

22.00 Manchester City-Kızılyıldız

20 Eylül Çarşamba

22.00 Arsenal-PSV

Temsilcimiz Galatasaray'ın 20 Eylül Çarşamba günü sahasında oynayacağı Kopenhag maçı EXXEN ekranlarında yayınlanacak.