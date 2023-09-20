Şampiyonlar Ligi’nde fırtınalar estirdi! Wilfried Zaha’dan heyecanlandıran paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolunu temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında nefes kesen bir mücadeleye imza attı.
Sarı-kırmızılılar, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı ve 85. dakikada 2-0 geride olduğu karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı.
Karşılaşma boyunca büyük bir çekişme ve heyecan yaşandı. Galatasaray, zorlu mücadeleye geri düşmesine rağmen, pes etmedi.
1 asist 1 gol kaydeden Tete’nin yanı sıra, performansıyla göz dolduran bir diğer isim de Wilfried Zaha oldu.
Paylaşımıyla beğeni topladı
Performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Wilfried Zaha, maçın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Yıldız oyuncu paylaşımında "Bugün takımdan muhteşem geri dönüş. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.