Şampiyonlar Ligi’nde fırtınalar estirdi! Wilfried Zaha’dan heyecanlandıran paylaşım Galatasaray, Devler Ligi’ne 1 puanla başladı. Olağanüstü geri dönüşün ardından geceye damga vuran isimlerden biri de Wilfried Zaha oldu. Yıldız golcünün mücadele sonrasında yaptığı paylaşım, beğeni rekoru kırdı.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolunu temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında nefes kesen bir mücadeleye imza attı. Sarı-kırmızılılar, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı ve 85. dakikada 2-0 geride olduğu karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Karşılaşma boyunca büyük bir çekişme ve heyecan yaşandı. Galatasaray, zorlu mücadeleye geri düşmesine rağmen, pes etmedi. 1 asist 1 gol kaydeden Tete’nin yanı sıra, performansıyla göz dolduran bir diğer isim de Wilfried Zaha oldu. Paylaşımıyla beğeni topladı Performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Wilfried Zaha, maçın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yıldız oyuncu paylaşımında "Bugün takımdan muhteşem geri dönüş. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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