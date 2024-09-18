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Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecekler! İşte, Şampiyonlar Ligi’nin Türk yıldızları...

Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecekler! İşte, Şampiyonlar Ligi’nin Türk yıldızları... UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın kulüpler bazındaki yapılan en büyük organizasyonları arasında olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başladı. Yeni formatı ile ilk kez seyirciyle buluşacak olan Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon birçok Türk yıldız da yer alacak. İşte, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek olan o isimler...