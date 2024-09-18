Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecekler! İşte, Şampiyonlar Ligi’nin Türk yıldızları...
Haber Merkezi

UEFA’nın her yıl düzenlediği ve Avrupa’da kulüp bazında düzenlenen en büyük organizasyonların başında yer alan Şampiyonlar Ligi geçtiğimiz günlerde başladı.

Formatta gidilen değişiklikler sonrası yeni formatla başlayan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan verici mücadeleler nefes kesmeye devam ediyor.

Köklü takımların kıyasıya mücadelelerine sahne olan Şampiyonlar Ligi’nde bu sene birçok Türk futbolcu da sahne alacak.

Başarılı oyunlarıyla izleyenlere seyir zevki yaşatan Türk isimler arasında bakın hangi isimler yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN TÜRK YILDIZLARI

Arda Güler - Real Madrid

Hakan Çalhanoğlu - Inter

Kerem Aktürkoğlu - Benfica

Orkun Kökçü - Benfica

Kenan Yıldız - Juventus

Erencan Yardımcı - Sturm Graz

Nuri Şahin - Dortmund (Teknik Direktör)

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Seda Yeşilyurt
Editör