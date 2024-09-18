Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecekler! İşte, Şampiyonlar Ligi’nin Türk yıldızları...

UEFA’nın her yıl düzenlediği ve Avrupa’da kulüp bazında düzenlenen en büyük organizasyonların başında yer alan Şampiyonlar Ligi geçtiğimiz günlerde başladı.
Formatta gidilen değişiklikler sonrası yeni formatla başlayan Şampiyonlar Ligi’nde heyecan verici mücadeleler nefes kesmeye devam ediyor.
Köklü takımların kıyasıya mücadelelerine sahne olan Şampiyonlar Ligi’nde bu sene birçok Türk futbolcu da sahne alacak.
Başarılı oyunlarıyla izleyenlere seyir zevki yaşatan Türk isimler arasında bakın hangi isimler yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN TÜRK YILDIZLARI
Arda Güler - Real Madrid
Hakan Çalhanoğlu - Inter
Kerem Aktürkoğlu - Benfica
Orkun Kökçü - Benfica
Kenan Yıldız - Juventus
Erencan Yardımcı - Sturm Graz
Nuri Şahin - Dortmund (Teknik Direktör)