Şampiyonluk adayıydı! MasterChef All Star’da bakın hangi yarışmacılar potaya girdi TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef All Star, her hafta izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde, haftanın 3. dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Gecenin sonunda ise 2 yarışmacı daha eleme potasına girdi.

ensonhaber.com TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef All Star, dün akşam izleyicilere soluksuz anlar yaşattı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele vardı ve bu anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Mavi ve kırmızı takım, adeta olağanüstü bir performans sergiledi. Jürinin değerlendirmesi sonucu kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlıkta süt helvası yaptı. Jürinin en beğendiği tabak bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Kırmızı takımının dokunulmaz ismi, izleyicilerin favorisi olan o ismi eleme potasına gönderdi. Ardından haftanın 4. eleme adayı da belli oldu. İşte o isimler… MasterChef All Star 20 Eylül eleme adayları MasterChef All Star'da kıran kırana geçen mücadelenin ardından, kırmızı takımdan iki yarışmacı eleme potasına girdi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga, Barbaros'u eleme potasına gönderdi. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Sefa oldu.

Google News

Abone Ol