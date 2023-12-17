Şampuana mandalina kabuğu ekleyin, hayatınız değişecek... C vitamini deposu, kış aylarının vazgeçilmez meyvesi mandalina kabuklarını bir de bu şekilde değerlendirin. Şampuanın içinde 1 tatlı kaşığı kadar mandalina kabuğu koyarsanız…

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Mandalina, genellikle sevilen bir meyve olmanın yanı sıra sağlık açısından da önemli bir yere sahip.

Ancak çoğu zaman mandalina tüketildikten sonra kabukları çöpe gidiyor. Bu mucizevi kabukların bir atık olmaktan çok daha fazlası olduğu keşfedildi.

Mandalina kabuklarını çöpe atmak yerine birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Tencerede, fırında, kahvede, kekte...

Peki hiç şampuanda denediniz mi? Şampuanın içine mandalina kabukları koyarsanız bakın neler oluyor.

Şampuana mandalina kabuğu eklemenin faydaları

Mandalina kabukları, saç bakımında sıra dışı bir kullanım alanı buldu. Mandalina kabuklarını rendeleyerek ya da öğüterek toz haline getirin ve 1 tatlı kaşığı kadar şampuanınıza ekleyin.

Saçınızı bu şampuanla yıkadıktan sonra 10 dakika bekleyin ve ardından durulayın. Bu sayede saç derinizde biriken yağlar ve kirler temizlenecek ve kepeklenmeyi azaltacak. Saçlarınız artık daha canlı olacak.