Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 2. hafta!

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı devam ediyor.
Bu hafta Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, 2'de 2 yapmak isterken, Samsunspor zorlu rakibi karşısında 3 puan elde etmek istiyor.
Sar-lacivertlilerde takıma yeni transfer olan Fred ile Cengiz Ünder, bu takımda forma giyecek. Geçtiğimiz hafta sakatlığı bulunan Becao ve Osayi-Samuel bu maçta yer alamayacak.
Futbol tutkunları tarafından heyecanla beklenen maçın detayları belli oldu. Peki Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe maçı 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü (yarın) saat 21:00’de başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.