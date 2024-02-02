Galatasaray zorlu virajda! Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu maçın detayları...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Samsunspor ise ligdeki son maçında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon oynadığı 23 maçta 60 puan toplarken Markus Gisdol'un çalıştırdığı Samsunspor ise bu sezon oynadığı 23 maçta 26 puan topladı.

Galatasaray ile Samsunspor arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı.

Ligin alt ve üst sıralarını yakından ilgilendiren maç için geri sayım başladı. Büyük heyecana sahne olması beklenen Samsunspor - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Samsunspor - Galatasaray maçı 2 Şubat Cuma (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.