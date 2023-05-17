Sandık görevlileri ikinci turda ücret alacak mı? Müşahit, sandık başkanı, parti üyesi... Türkiye genel seçimlerinde sandık görevlisi olan vatandaşların gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur yer alıyor. İkinci turda sandık görevlilerin tekrar ücret alıp almayacakları merak ediliyor. İşte detaylar...

14 Mayıs 2023 Türkiye genel seçimlerinde 50 milyondan fazla vatandaş sandık başına geçerek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı adayları arasında salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle YSK, seçimin ikinci tura kaldığını duyurdu.

Yurt dışında ve yurt içinde bir kez daha oy vermek için sandık başına geçilecek. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda sandık görevlileri yer alacak.

14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlileri ücretleri ile ilgili araştırma yaparken ikinci turda da sandık görevlisi ücreti gündemde yerini aldı.

Sandık başında görev alacak vatandaşlar, "İkinci turda sandık görevlileri ücret alacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Sandık görevlileri ikinci turda ücret alacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandık görevlileri, parti üyeleri, sandık başkanları ve androidler ekstra ödeme alacak. Ancak ücretin miktarı henüz YSK tarafından açıklanmadı.