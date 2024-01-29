Sararan kalorifer peteklerine elveda diyeceksiniz! Bu yöntem mucizeler yaratıyor… Sararan kalorifer petekleri ne kadar temizlense de kirli bir görüntü oluşturmaya devam eder. İşte, bu yöntemle petekleriniz tertemiz olacak. Sarı lekelere veda edeceksiniz…

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Birçok ev hanımı açısından temizlikte belki de en çok sinir yıpratan nokta kaloriferlerde oluşan sararmalardır. Bu sararmalar her ne kadar yeni temizlenmiş olsa da kirli bir görüntü oluşturmaya devam eder.

Aslında sararmış kaloriferleri temizlemek için çözüm oldukça basittir. Hemen her evde bulunan bu malzemeler ile, sararan kalorifer peteklerinizi eskisi gibi bembeyaz hale getirebilirsiniz.

Temizlik yaparken çoğu noktada başarılı olan bu ikili kalorifer peteklerindeki sararmalarda savaşmakta da oldukça başarılı.

Petekleri bembeyaz yapacak yöntemler…

Beyaz sirke ve karbonat

Beyaz sirke ve karbonat birçok noktada olduğu gibi bu sorununuzu da ortadan kaldırabilecek güçte bir yöntem.

Bir su bardağı sirke ile 2 yemek kaşığı karbonatı karıştırmanız mucizeyi yaratmanıza olanak sağlayacak.

Hazırladığınız beyaz sirke ve karbonat karışımını sararma oluşan bölgelere uygulayın ve bir süre beleyin hemen ardından bir bez yardımı ile karışımı uyguladığınız bölgeleri silin.

Sirke ve limon

Eşit oranlarda sirke ve limon suyunu bir kaba koyarak karışım oluşturun. Bu karışımı sararmış bölgelere, mikrofiber bir bez veya sünger kullanarak uygulayın.Nazikçe ovun ve ardından temiz bir bezle silme işlemi gerçekleştirin.

Uygulayacağınız bu basit ama etkili yöntemler ile kalorifer peteklerindeki sarı lekelere veda etme hızınıza şaşıracaksınız. Kalorifer petekleriniz ilk günkü beyazlığına kavuşacak.