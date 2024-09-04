Sararmış ayakkabılar için pratik çözüm: Birkaç damla damlatın, kar beyazı oluyor Beyaz ayakkabılar, ne kadar dikkatli kullanırsak kullanalım zamanla sararmaya mahkum gibi görünür. Endişelenmeyin, bu yöntemle ayakkabılarınız bembeyaz olacak.

Haber Merkezi

Beyaz ayakkabılar, hem şıklığıyla hem de rahatlığıyla kombinlerimizin vazgeçilmez parçaları.

Ancak o tertemiz beyazlık uzun süre kalıcı olamıyor ve zamanla can sıkıcı sarı lekelere yenik düşüyor.

Peki, bu duruma elveda demeye ne dersiniz? İşte size basit ama etkili bir çözüm!

Bu yöntemle beyaz ayakkabılarınız ilk günkü gibi olacak.

AYAKKABILARINIZ TERTEMİZ OLACAK

Biraz karbonat, beyaz sirke ve diş macunu karıştırarak harikalar yaratabilirsiniz. Önce bu malzemeleri temiz bir kapta krem kıvamında bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Birkaç damla su eklemeyi unutmayın, ama karışımın çok akışkan olmamasına dikkat edin ki lekeleri daha iyi çıkarsın. Hazırladığınız karışımı, nazikçe sararmış lekelerin üzerine sürün. Yumuşak bir diş fırçasıyla dairesel hareketlerle lekeleri ovun.

Karışımı sürdükten sonra ayakkabılarınızı 15-20 dakika bekletin. Bu süre zarfında karışım, lekeleri derinlemesine temizleyecek. Ardından temiz bir bezle ayakkabılarınızı ılık suyla durulayın.

Son olarak, ayakkabılarınızı gölgede kurutun. Doğrudan güneş ışığından kaçının ki ayakkabılarınız tekrar sararmasın.