Sarı bezler bu yöntemle asla kokmayacak! Yıkarken 1 kaşık ekleyin... Mutfakların olmazsa olmazı, annelerin ayrılmaz parçası sarı bezler genellikle ıslak kaldığından kötü kokuyor. Yıkarken ekleyeceğiniz bu yöntemle, bir daha sarı bez kokusu almayacaksınız.

Kullanışlı olması nedeniyle mutfakların vazgeçilmezi olan sarı renkli bezler, her evde vardır.

Her işe yarayan sarı bezler bazıları için oldukça mühimken, bazıları ise hiç hoşlanmaz.

Sarı bez, genellikle ıslak kaldığından iyice temizlenmez ise kötü bir koku yayar.

Islak bez kokusundan rahatsız olanlar için oldukça basit bir çözüm var.

Sarı bezleri bu yöntemle yıkayanlar, bir daha koku almıyor...

Sirkeli suya bastırın

Sarı bezlerle işinizi bitirdikten sonra su dolu bir kovaya koyun ve birkaç kaşık sirke ekleyin.

Yarım saat içinde kalması yeterli olacak, sarı bezdeki koku yok olacaktır.