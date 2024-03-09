Sarı okul otobüslerindeki siyah çizgiler bakın hangi amaç için yapılmış... Genellikle Amerika'da daha yaygın olan sarı okul otobüslerinin yanlarındaki siyah çizgilerin hangi amaç için yapıldığını duyunca çok şaşıracaksınız..

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Amerikan filmlerinde gördüğünüz sarı okul otobüslerindeki siyah çizgiler tasarım ögesi değildir.

Birçok kez gördüğümüz bu otobüslerin yanındaki siyah çizgilerin hangi amaç için yapıldığını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Bu siyah çizgilerin ne olduğu ve neden orada olduğunu sizler için derledik.

Peki bu siyah çizgilerin yapılış amacı ne? İşte duyunca şaşıracağınız o bilgi...

Aslında onlar otobüsün yanlarına ve arkasına konulan metal raylardır ve otobüsün oldukça ince olan duvarlarla korumaya yararlar.

Bu raylar bir çarpışma durumunda şiddetinin çoğunu emer ve böylece çarpışmanın geniş alanları etkilenmesini önler.

Bu sürtünme rayları stratejik olarak da önemli noktalara yerleştirilmiştir.

En alttaki zemin seviyesindedir ortadaki koltukların alt kısmına denk gelir, üstteki de ya koltukların en üst bölümüne ya da pencerenin alt kısmına karşılık gelir