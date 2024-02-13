Şarj kablolarındaki bu silindir bakın ne işe yarıyor... Günümüzde kullandığımız birçok dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazların şarj veya elektrik kablosunda fark ettiğimiz küçük plastik silindirler, pek çoğumuzun merakını uyandırıyor. Bu silindir parçaların görevi bakın neymiş…

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Günümüzde kullanılan birçok bilgisayar şarj cihazı farklı tasarımlara ve işlevlere sahiptir.

Bazı şarj kablolarında bulunan silindir detayını fark etmişsinizdir.

Şarj kablolarında sık sık gördüğümüz, plastikten yapılmış küçük silindirlerin aslında ne olduğunu ve ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi?

"Parazit bastırma filtresi" denilen bu plastik silindirler, aslında oldukça önemli bir göreve sahiptir.

Peki, ne işe yarıyor bu silindirler?

Şarj kablolarındaki silindirin görevi...

Dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar, çalıştıklarında elektromanyetik dalgalar üretirler. Bu dalgalar, şarj kablosu aracılığıyla çevreye yayılır.

Ancak, bu durum, diğer elektronik cihazlarda "ceket dalgaları" olarak adlandırılan parazitlere yol açabilir. Özellikle WLAN gibi diğer cihazlarla aynı frekansta çalışan cihazlar, bu parazitlerden etkilenebilir.

İşte tam burada devreye parazit bastırma filtresi giriyor. Bu filtre, elektromanyetik dalgaların yayılmasını engellemek için tasarlanmıştır.

İçerisinde bulunan ferrit çekirdek, elektriksel olarak iletken olmayan bir malzeme olduğu için elektromanyetik dalgaları emer ve böylece cihazların işlevselliğini bozmaz.