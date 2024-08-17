Sarrafların ehli açıkladı! Altınlarınızı kontrol edin, sahte olup olmadıkları böyle anlaşılıyormuş... Piyasada her geçen gün artan sahte altın sorununa karşı sahafların ehlinden uyarı geldi. Aldığınız altınlar meğer o şekilde kontrol edildiğinde sahte olup olmadığı anlaşılıyormuş. İşte, sahte altın ile gerçek altın arasındaki farklar...

Editör: Seda Yeşilyurt

Sahte altınlar gün geçtikçe piyasada kol gezmeye başladı. Özellikle de yatırımını alından yana kullananlar ya da yeni evlenen çiftler altınlarınızın sahte olup olmadığını anlamak için o faktörlere dikkat etmenizde fayda var.

Altınlarınızın gerçekliğini test etmek için dikkat edeceğiniz konuları bir bir sıralayan sarraf Ahmet Güney, önemli ipuçlarını paylaştı.

Sizde elinizde olan altınları kontrol ederken bu ipuçlarına dikkat ederek inceleyin gerçek mi sahte mi olduğunu hemen anlayın.

SAHTE ALTININ ANLAMANIZI SAĞLAYACAK İPUÇLARI

Sahte altınları anlamanızda size yardımcı olacak ayrıntıları bir bir anlatan Güney açıklamalarında, “Elimizdeki iki bilezikten biri sahte diğeri ise gerçek altın. Sahte altının özgül ağırlığı, gerçek altına göre daha hafif hissedilir. Ayrıca sahte altın üzerinde uygulanan baskılar, gerçek altına göre daha az mukavemete sahiptir.

Sahte altın üzerine uygulanan 2 ve 4 birim baskıda herhangi bir yumuşama olmazken, gerçek altın bilezik mukavemet sırasında yumuşama yaşar. Sahte altın, sertlik sağlamak için alaşım içerir, bu yüzden gerçek altının verdiği tepkiyi vermez.” ifadelerini kullandı.

Güney’in ifadelerine bakıldığında ise sahte altını gerçeğinden ayırmada ki en büyük ipucu ağırlığından geçiyor. Gerçek altının özgül ağırlığı daha fazla olduğundan sahte altın hafifliğinden anlaşılabilir.

Ayrıca, altın üzerinde baskılarda sahteyi ayırt etmenizde etkili olacaktır. Sahte altın üzerinde bulunan baskılar daha az ve dayanıklığı daha azdır.